شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن مباراة الأهلى أمام الاتحاد اليوم بالدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء الذى يجمع فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مع الاتحاد السكندري على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري ، ونستعرض أهم المعلومات عن المباراة فى السطور التالية..

1_ترتيب الأهلى والاتحاد السكندري بالدوري المصري يحتل الاهلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 17هدفاً فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 32 هدف.





2_آخر ظهور للأهلى والاتحاد السكندري في الدوري وحقق الاهلى الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر زعيم الثغر من الزمالك بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة.





3_ الأهلى يتفوق على الاتحاد فى القيمة التسويقيةتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 32.30 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية للاتحاد السكندري 6.85 مليون يورو.

4_تاريخ مواجهات الأهلى والاتحاد السكندري

122 مباراة جمعت الفريقين فى مسابقة الدوري، حقق الأهلى 82 فوزاً وسجل 212 أهداف مقابل 16 انتصاراً و71 هدفاً للاتحاد، و24 تعادلا آخرها بدون أهداف فى الجولة 27 الموسم قبل الماضي.





5_حسام حسن هداف مواجهات الأهلى والاتحاد السكندرييتربّع حسام حسن على عرش هدافى مواجهات الفريقين برصيد 12 هدفاً، سجل جميعها بالقميص الأحمر فى شباك الاتحاد، ثم عماد متعب برصيد 5 أهداف، بينما هداف الاتحاد هو محمد دياب العطار "الديبة" برصيد 8 أهداف.





6_ أرقام كولر مع الأهلى وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 102 مباراة فاز فى 70 لقاءً، وتعادل فى 22 مباراة، وتلقى 10 هزائم، وسجل لاعبوه 192 هدفاً وتلقت شباكه 68، وخرج بشباك نظيفة فى 59 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام بلدية المحلة بنتيجة (5-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودي صنداونز (5-2)

وتوج كولر مع الأهلى بسبعة بطولات هى السوبر المحلى "ثلاثة مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرة" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.