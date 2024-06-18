شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يصرف مكافأة خاصة للشامى وفخر الدين بن يوسف بعد الفوز على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

قرر على ماهر المدير الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى صرف مكافأة مادية خاصة لثنائى الفريق محمد الشامى وفخر الدين بن يوسف، من جيبه الخاص، عقب تسجيلهما هدفى الفوز على الزمالك فى الدورى.

وتأكد غياب الثنائى سمير فكرى وأمادو با لاعبا خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى عن مباراة الفريق المقبلة أمام سيراميكا، وجاء ذلك بعد حصول الثنائى على الإنذار الثالث خلال مباراة أمس أمام الزمالك، والتى انتهت بفوز النسور الخضر بهدفين لهدف واحد.

ويحتل النادى المصرى المركز الثانى فى مسابقة الدورى برصيد 42 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز المصرى فى 12 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.

واختارت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم محمد الشامى مهاجم النادى المصرى، رجل مباراة المصرى والزمالك، وذلك بعد تسجيله الهدف الثانى لفريقه فى شباك الزمالك.