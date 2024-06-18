شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس اعتراض عبد الله السعيد فى لقاء المصرى وسر الإنذار المتعمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من عبد الله السعيد لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك سبب نرفزة اللاعب خلال استبداله فى مباراة المصرى البورسعيدى التى جمعتهما أمس الاثنين، وانتهت بفوز المصرى بنتيجة 2 - 1.

وقال المصدر خلال تصريحاته لـ"الخليج 365" إن غضب السعيد جاء بسبب حديث أندريه بيكى المدرب العام للفريق خلال خروجه من الملعب لنزول ترافيس موتيابا، قائلا: "عبد الله كان كل تركيزه ورغبته فى عودة الزمالك للمباراة وتحقيق الفوز، لكنه فوجئ بطريقة حديث المدرب التى تسببت فى نرفزته خلال استبداله".

وتابع المصدر حديثه: "الجهاز الفنى للزمالك بقيادة جوزيه جوميز طلب من عبد الله السعيد الحصول على بطاقة صفراء بشكل متعمد حتى يتم إيقافه فى مواجهة فاركو المقبلة لتراكم الإنذارات، ويصبح جاهزا للمشاركة فى مباراة الأهلى بشكل طبيعى، ولم يستطيع اللاعب الحصول على الإنذار خلال المباراة، ليتحدث معه أندريه بيكى بطريقة لم تلقى استحسان السعيد، ليظهر غاضبا أمام الجميع".

وأردف المصدر: "عبد الله السعيد ليس لاعباً صغيراً ليتم التحدث معه بهذه الطريقة، كما أنه لم يعترض على أى قرار للمدرب، وكان يسعى لتنفيذ رغبة الجهاز الفنى بالحصول على بطاقة صفراء لكن تركيزه الأكبر كان مع الفريق من أجل العودة للمباراة وتحقيق الفوز على المصرى البورسعيدى.