جدول مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم المصرية والأوروبية مواجهات قوية، ضمن منافسات الدوري العام المصري وبطولة أمم أوروبا 2024.



وتعد بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024، أحد البطولات القوية التي يشهدها العام الجاري، حيث تشهد المسابقة في بدايتها إثارة كبيرة.

موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يلتقي سموحة أمام نظيره أسوان في مسابقة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم في تمام الرابعة من مساء اليوم الثلاثاء، بينما يواجه الاتحاد السكندري منافسه الأهلي في تمام السابعة مساءًا، فيما سيلعب زد إف سي أمام منافسه فاركو.

بينما يُنقل الدوري العام المصري على قنوات "أون تايم سبورتس"، والتب حصلت على حقوق بث المسابقة منذ مواسم قليلة ماضية.

وعلى صعيد كأس الأمم الأوروبية 2024، فيلعب المنتخب التركي أمام نظيره الجورجي في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء.

فيما يخوض المنتخب البرتغالي مواجهة قوية أمام التشيكي في تمام العاشرة مساءًا.

وتُذاع مباريات كأس الأمم الأوروبية عبر عدة قنوات عالمية، لكن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية تقوم بإذاعة منافسات البطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.