ديشامب يحقق رقما قياسيا مع منتخب فرنسا

ياسر رشاد - القاهرة -

سجل المدرب المخضرم ديديه ديشامب رقما قياسيا مع منتخب فرنسا بعد الفوز على النمسا في الجولة الأأولى من مجموعات يورو 2024.

وفازت فرنسا على النمسا بهدف عكسي سجله ماكسيمليان فوبر في مرمى فريقه بالشوط الأول.

ديشامب ورقم قياسي..

قالت شبكة فوت الفرنسية، أن ديدييه ديشامب فاز بمباراته رقم 100 كمدرب للديوك، بعد الانتصار ضد النمسا بنتيجة هدف مقابل لاشيء ببطولة كأس أمم أوروبا.

وأضافت الشبكة الفرنسية، أن ديشامب خلال مسيرته الكروية مع منتخب فرنسا خسر 24 مباراة فقط بالإضافة أنه تعادل في 30 مباراة بينما حقق الفوز في 46 مباراة.

يمتلك ديديه ديشامب 100 انتصارا مع المنتخب الفرنسي وأصبح أول مدرب فرنسي يفوز في 100 مباراة مع الديوك عبر التاريخ، حيث تعادل في 30 مباراة وخسر 24 أخرين، ويتفوق عليه فقط يواخيم لوف أسطورة التدريب الألمانية بواقع 124 انتصارا مع الماكينات في 198 مباراة.

أرقام واحصائيات المباراة

منتخب فرنسا حققه فوزه السادس على التوالي في مباريات الاولى في البطولات الدولية الكبرى ( كأس العالم / اليورو ) وهي السلسلة الاطول لاي منتخب أوربي في التاريخ .

الهزيمة امام فرنسا انهت سلسلة عدم الهزيمة في اخر سبع مباريات دولية لمنتخب النمسا حيث حقق ستة انتصارات و تعادل وايضا هي الهزيمة الثانية لمنتخب النمسا في اخر 17 مباراة دولية لعبها تحت قيادة المدير الفني الالماني رالف رانجنيك .