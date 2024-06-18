شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يطلب تجهيز المصابين فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يسعى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز لتجهيز المصابين بالفريق فى أسرع وقت وقبل مواجهة فاركو فى الدورى ،للاستفادة من خدمات اللاعبين خلال المباراة المقبلة.

وتضم قائمة المصابين فى الزمالك كلا من أحمد حمدى ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الشافى، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد عاطف والتونسي سيف الجزيري

وطلب جوميز من الجهاز الطبى بالفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة سرعة تجهيز المصابين للاستعانة بخدمات بعضهم امام فاركو و الاهلى ايضا

ويعانى شيكابالا من إصابة الأمامية، و أحمد فتوح إصابة في الكاحل، سيف الجزيري من إصابة الخلفية،بينما يعانى مصطفى الزناري من اصابة في الخلفية، ومحمود الونش واحمد حمدى ومحمد عبد الشافى من قطع بالرباط الصليبى، محمد عاطف إصابة في الركبة، بالإضافة إلى ناصر ماهر الذى تعرض للإصابة فى الركبة.