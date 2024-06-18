قرار مفاجئ في الزمالك بعد الخسار من المصري

اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك قرارًا عاجلًا؛ وذلك عقب الخسارة من المصري البورسيعيد في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتلقى الزمالك الهزيمة من المصري البورسعيدي بهدفين لهدف، ضمن مباريات بطولة الدوري الممتاز، وهو الأمر الذي أغضب مسئولي النادي وجماهيره.

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وقرر مجلس الزمالك منع اللاعبين من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم بعد الهزيمة من المصري البورسعيدي.

وكان عدد من لاعبي الزمالك أبرزهم أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي، هجومًا حادًا على صفحاتهم الشخصية للتعبير عن غضبهم بعد الهزيمة من المصري.

وهدد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك بمنع اللاعبين نهائيًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، خشية التعرض لأي عقوبات، مؤكدًا لهم على أن مجلس الإدارة لن يترك حقوق النادي.

وتواصل عبد الواحد السيد عبر الجروب الخاص باللاعبين، وأكد لهم على عدم مخالفة قرار مجلس الإدارة حتى لا يتعرض أحد للعقوبة.