3 تغييرات اضطرارية في تشكيل الاهلي لمباراة الاتحاد السكندري

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي على إجراء عدة تغييرات اضطرارية في تشكيل الفريق الأحمر قبل مواجهة الاتحاد السكندري.

ويلتقي المارد الأحمر نظيره الاتحاد السكندري مساء الليلة، ضمن مؤجلات بطولة الدوري المصري الممتاز.

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ومن المقرر أن يجري كولر عدة تغييرات على تشكيل الفريق الأحمر، حيث سيدفع بمحمد هاني في مركز الظهير الأيمن بعد عودته من إجازة زواجه، فيما سيدفع بعمر كمال في مركز الظهير الأيسر بدلًا من كريم فؤاد، ويدفع بكهربا في مركز قلب الهجوم على حساب أنتوني موديست بسبب تراجع مستواه.

وكان النادي الاهلي قد حقق الفوز في الجولة الماضية على حساب فاركو بهدفين لهدف، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الاهلي المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من 16 مباراة.

يذكر أن الاهلي كان قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا النسخة الأخيرة بالفوز على فريق الترجي التونسي بهدف دون رد في مباراة إياب نهائي البطولة.