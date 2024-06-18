نجم الزمالك مهدد بالغياب عن مباراة القمة

بات عبد الله السعيد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مهددًا بالغياب عن مباراة القمة المقبلة أمام الاهلي، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحصل السعيد على إنذارين في مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وفي حالة حصوله على إنذار ثالث في مباراة فاركو المقبلة سيتم إيقافه في مباراة الاهلي القادمة.

اقرأ أيضًا.. ترتيب مجموعة فرنسا في يورو 2024 بعد انتهاء الجولة الأولى

وكان الزمالك قد خسر أمس بهدفين لهدف، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، حيث تجمد رصيد الفريق الأبيض عند النقطة الـ31 في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري، حصدها من 19 مباراة.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على الاهلي بهدفين لهدف، ضمن مباريات الدور الأول من مسابقة الدوري المصري، حيث يسعى الأحمر لرد اعتباره بالفوز في مباراة الدور الثاني.

ويحتل المارد الأحمر المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق من 16 مباراة.

ومن المقرر أن يلتقي الاهلي نظيره الاتحاد السكندري مساء الليلة، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.