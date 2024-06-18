قرار مفاجئ من كولر قبل مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري

اتخذ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قرارًا مفاجئًا قبل مواجهة الاتحاد السكندري اليوم في بطولوة الدوري المصري الممتاز.

وقرر كولر الدفع بمحمود كهربا أساسيًا في مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري على حساب أنتوني موديست، وذلك بسبب تراجع مستواه وإضاعته للعديد من الفرص السهلة في مباراة فاركو الماضية.

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ويغيب وسام أبو علي عن مباراة الاهلي اليوم ضد الاتحاد السكندري؛ وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوى أربطة الكاحل.

ويسعى الأحمر لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للوصول إلى النقطة الـ39 واحتلال المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وكان الاهلي قد ضمن التأهل للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وذلك بعد تتويجه بلقب البطولة العام الحالي بالفوز على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف دون رد أحرزه رامي ربيعة.

ويعد المارد الأحمر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 12 بطولة، فيما يأتي خلفه الزمالك ومازيمبي الكونغولي بخمس بطولات لكل نادٍ.