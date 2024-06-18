4 غيابات مؤثرة في تشكيل الاهلي لمباراة الاتحاد السكندري

ضربت الغيابات صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، قبل مواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها مساء اليوم، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن الاهلي في مباراة اليوم كل من علي معلول لإصابته بقطع في وتر أكيلس، فيما يغيب وسام أبو علي لإصابته على مستوى الكاحل، ويغيب بيرسي تاو لإصابته في العضلة الخلفية، كما يغيب مصطفى مخلوف لإصابته بكسر على مستوى الوجه.

اقرأ أيضًا.. ترتيب مجموعة فرنسا في يورو 2024 بعد انتهاء الجولة الأولى

واستقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي على إجراء عدة تغييرات اضطرارية في تشكيل الفريق الأحمر قبل مواجهة الاتحاد السكندري.

ومن المقرر أن يجري كولر عدة تغييرات على تشكيل الفريق الأحمر، حيث سيدفع بمحمد هاني في مركز الظهير الأيمن بعد عودته من إجازة زواجه.

كما سيدفع كولر بعمر كمال في مركز الظهير الأيسر بدلًا من كريم فؤاد، ويدفع بكهربا في مركز قلب الهجوم على حساب أنتوني موديست بسبب تراجع مستواه.

ويحتل النادي الاهلي المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من 16 مباراة.