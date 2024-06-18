ميسي يستهدف تحطيم أرقام قياسية جديدة في كوبا أمريكا 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي لتحطيم أرقام قياسية جديدة في بطولة كوبا أمريكا 2024 ويبحث منتخب الأرجنتين عن الاحتفاظ بلقب كوبا أمريكا للمرة الثانية على التوالي والخامس عشر في التاريخ.

ويتواجد منتخب الأرجنتين في المجموعة الأولى ببطولة كوبا أمريكا مع كندا وشيلي وبيرو.

ميسي وأرقام قياسية منتظرة..

يعد ليونيل ميسي على بعد خطوات قليلة من أن يصبح الهداف التاريخي لبطولة كوبا أمريكا حيث تفصله عن الانفراد بالرقم 5 أهداف فقط، حيث يتصدر مواطنه نوربرتو مينديز لاعب منتخب الأرجنتين، وزيزينيو لاعب منتخب البرازيل، ترتيب هدافي البطولة برصيد 17 هدفا.

عند مشاركة ميسي في أي مباراة في كوبا أمريكا 2024 مع منتخب الأرجنتين، سيصبح صاحب أعلى ظهور منفرد على الإطلاق، إذ يتساوى حاليا في عدد مرات الظهور مع سيرجيو ليفينجستون نجم تشيلي السابق (34 مباراة).

من الممكن أن يحافظ ليونيل ميسي على لقب أفضل لاعب في كوبا أمريكا للعام الثاني على التوالي حيث حصل عليها في النسخة الماضية 2021، ولم يحصل أي لاعب على الإطلاق عن هذه الجائزة مرتين على التوالي.

يستطيع ليونيل ميسي الانضمام إلى قائمة مميزة من أساطير كوبا أمريكا حال تسجيله هاتريك في إحدى مباريات الأرجنتين المقبلة في المسابقة.

يطمح ليونيل ميسي لفك شراكة الأرجنتين مع أوروجواي من حيث عدد الألقاب في كوبا أمريكا حيث يمتلك كل منهما 15 لقبا.