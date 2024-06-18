منتخب مصر للقوس والسهم يشارك في بطولة العالم بأنطاليا

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك المنتخب المصري للقوس والسهم في بطولة العالم المقرر انطلاقها غداً الأربعاء في مدينة أنطاليا بتركيا، وتستمر منافساتها حتى يوم 23 يونيو الجاري، وتعد البطولة هي المرحلة الأخيرة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتقام البطولة بمشاركة 140 لاعباً و126 لاعبة يمثلون 62 دولة، أبرزهم إنجلترا وكوريا وأمريكا وهولندا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفنلندا، ومصر والبحرين وليبيا وقطر والسعودية والصين وكوت ديفوار.

ويضم منتخب مصر للرجال كلاً من، يوسف طلبة وشريف أشرف وعلي عبد البر، في حين يضم منتخب السيدات كلاً من ندى عزام وجنا علي، ويتولى تدريب المنتخب الدكتور ماجد محيي، وتترأس البعثة ريهام سويلم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوس والسهم.

‏ وتأتي مشاركة المنتخب المصري في بطولة العالم من أجل تجهيز اللاعبين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس.