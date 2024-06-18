يورو 2024.. تاريخ مواجهات ألمانيا والمجر

ياسر رشاد - القاهرة - يمتلك منتخبا ألمانيا والمجر سجلا كبيرا من المواجهات المباشرة بينهما عبر التاريخ بمختلف المسابقات، وتتسم تلك المواجهات بالتنافسية الشديدة من كلا الجانبين.

وعلى الرغم من اسم المنتخب الألماني في الساحرة المستديرة إلا أن أرقامه أمام المجر لا تعبر عن سمعته الكروية إذ تشير نتائج المواجهات بين المنتخبين إلى التساوي بشكل نسبي.

تاريخ مواجهات ألمانيا والمجر

التقى منتخبا ألمانيا والمجر في 37 مواجهة عبر التاريخ بمختلف المسابقات وكان الفوز حليف المانشافت في 13 مباراة مقابل 12 للمجر.

ولم يتقابل ألمانيا والمجر في كأس أمم أوروبا سوى في مباراة واحدة وانتهت بالتعادل وعلى مستوى المواجهات الأخيرة فتشير آخر 5 مواجهات إلى التساوي حيث فاز كل منهما في مباراتين وتعادلا في مباراة واحدة.

وعلى المستوى التهديفي فيمتلك منتخب ألمانيا 74 في شباك المجر مقابل 68 لصالح الأخير ويعد إيمرا شلوسر أسطورة المجر هو الهداف التاريخي في المواجهات المباشرة بواقع 8 أهداف.

ويستضيف ملعب مرسيديس بنز أرينا مباراة المانيا والمجر مساء غدا الثلاثاء في السابعة بتوقيت مصر في إطار منافسات الجولة الثانية من مجموعات يورو 2024

ويبحث منتخب ألمانيا عن انتصاره الثاني في يورو 2024 لحجز مقعده في الدور التالي من المسابقة بينما يتطلع منتخب المجر للإبقاء على فرصه بالاستمرار البطولة، إذ إن خسارة المجر تعني المغادرة.

ويتقاسم منتخب المانيا صدارة المجموعة مع سويسرا برصيد 3 نقاط وستكون المباراة الأخيرة في دور المجموعات بين المنتخبين.