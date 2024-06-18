3 أرقام منتظرة لمنتخب ألمانيا أمام المجر في يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - سيكون منتخب ألمانيا على موعد مع أرقام قياسية خلال مباراته مع المجر في اللقاء المقرر بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة يورو 2024.

ويدخل منتخب ألمانيا بمعنويات عالية بعد الفوز الكاسح على اسكتلندا بخماسية مقابل هدف في الجولة الافتتاحية بيورو 2024 بينما يسعى المجر لتضميد جراحه بعد الخسارة من سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويستضيف ملعب مرسيديس بنز أرينا مباراة ألمانيا والمجر مساء غدا الأربعاء في السابعة بتوقيت مصر في إطار منافسات الجولة الثانية من مجموعات يورو 2024 وستذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3 Max.

أرقام تنتظر منتخب ألمانيا أمام المجر

لم تحافظ ألمانيا على نظافة شباكها في آخر 13 مباراة في البطولات الدولية الكبرى (كأس العالم + كأس الأمم الأوروبية)، آخر مرة حافظوا فيها على شباكهم نظيفة كانت أمام سلوفاكيا في دور الـ16 في يورو 2016.

فوز ألمانيا سيؤهلها إلى الدور الثاني للمرة 12 في المسابقة الأوروبية، أكثر من أي منتخب آخر في تاريخ المسابقة.

يتمتع ماكسيميليان بيير (21 عامًا و246 يومًا) بفرصة أن يصبح ثالث أصغر هداف على الإطلاق لألمانيا في مسابقة اليورو، وسيكون خلف فلوريان فيرتز وجمال موسيالا.

ويبحث منتخب ألمانيا عن انتصاره الثاني في يورو 2024 لحجز مقعده في الدور التالي من المسابقة بينما يتطلع منتخب المجر للإبقاء على فرصه بالاستمرار البطولة، إذ إن خسارة المجر تعني المغادرة.

ويتقاسم منتخب ألمانيا صدارة المجموعة مع سويسرا برصيد 3 نقاط وستكون المباراة الأخيرة في دور المجموعات بين المنتخبين.