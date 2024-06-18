جوميز يجهز مفاجأة لـ الاهلي في مباراة القمة

يستعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتجهيز مفاجأة للنادي الاهلي في مباراة القمة التي تجمع الفريقين الأسبوع المقبل.

ويلتقي الاهلي نظيره الزمالك يوم 25 يونيو الجاري، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى كلا الفريقين للفوز في المباراة واقتناص الثلاث نقاط.

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ويجهز البرتغالي جوزيه جوميز لاعبه سيف الدين الجزيري للمشاركة في مباراة القمة المقبلة، خاصة بعد تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية وغيابه عن مباراة المصري البورسعيدي التي لعبت أمس.

وتلقى الزمالك الهزيمة بهدفين لهدف من المصري البورسعيدي في المباراة التي جمعتهما أمس الاثنين، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتأكد غياب الجزيري عن مباراة الزمالك وفاركو القادمة، المقرر لها يوم 21 يونيو الجاري بسبب عدم التعافي من الإصابة بنسبة مائة في المائة.

ويسابق الجهاز الطبي بنادي الزمالك الزمن من أجل تجهيز الجزيري للمشاركة في مباراة القمة المقبلة أمام الاهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، خاصة وأنه حسم فوز الزمالك في مباراة الدور الأول بعد إحرزاه هدفي الأبيض في المباراة.