هل يلحق وسام أبو علي بمباراة القمة أمام الزمالك؟

يواصل الدولي الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أداء برنامجه التأهيلي من أجل العودة للمشاركة في المباريات.

وكان أبو علي قد تعرض للإصابة في أربطة الكاحل في مباراة فلسطين ضد لبنان بتصفيات كأس آسيا، حيث يغيب عن مباريات الأحمر منذ عشرة أيام.

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ويواصل أبو علي غيابه عن مباراة الاهلي اليوم في مواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها في السابعة مساء الليلة، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي المارد الأحمر نظيره الزمالك يوم 25 يونيو الجاري، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى الأحمر للفوز في المباراة لرد اعتباره خاصة بعد الخسارة في الدور الأول من الأبيض بهدفين لهدف.

وحسب التقرير الطبي لأحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي فإن وسام أبو علي يحتج فترة لن تقل عن أسبوعين كتأهيل قبل العودة للمشاركة في المباريات، وهو ما يجعل المهاجم الفلسطيني خارج حسابات المدرب السويسري مارسيل كولر في مباراة الزمالك المقبلة.