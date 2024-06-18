شكرا لقرائتكم خبر عن 9 لاعبين يسجلون غياباً عن الأهلى أمام الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لمواجهة الاتحاد السكندرى فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى، وهى المباراة التى يرغب خلالها المارد الأحمر فى الفوز من أجل مواصلة الانتصارات المحلية لمواصلة الزحف نحو قمة الدورى والحفاظ على لقب البطولة المحلية.

وتعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى مهمة فى رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

وعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة فاركو التي فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف لضمان تحقيق انتصار جديد على الاتحاد ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري كالتالي..

محمد الشناوي ومصطفي شوبير والزنفلي ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم وعمر كمال عبد الواحد واليو ديانج وأكرم توفيق وعمرو السولية ومروان عطية وإمام عاشور وافشة وأحمد عبد القادر ورضا سليم وحسين الشحات وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وكوكا وموديست وكهربا.

ويغيب عن الأهلي كل من حمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمود متولي وكريم الدبيس وعلي معلول وبيرسي تاو ووسام ابو علي ومحمد الضاوي كريستو وخالد عبد الفتاح.