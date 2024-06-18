شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يستغل إجازة عيد الأضحى فى التدريب على الشاطئ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

نشر محمود حسن تريزيجيه، نجم طرابزون سبور التركى والمنتخب الوطنى، صوراً عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، خلال أدائه بعض التدريبات البدنية على الشاطئ.



تريزيجية (1)



تريزيجية (2)

وكثر الحديث عن عودة محمود تريزيجيه إلى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد التصريحات التي أدلى بها اللاعب وعبر عن ترحيبه بالانضمام ولو على سبيل الإعارة من أجل المشاركة مع الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية 2025.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن اسم تريزيجيه لم يطرح من أجل العودة للأهلي في الموسم المقبل، في ظل ارتباط اللاعب بعقد ممتد مع نادي طرابزون التركي والذي سيطلب مبلغ كبير نظير بيع اللاعب، وهو ما يفوق قدرات النادي المالية.

وأوضح المصدر أنه من الوارد طرح فكرة استعارة تريزيجيه في الفترة المقبلة حال طلب مارسيل كولر المدير الفني ذلك، كما سبق وحدث مع رمضان صبحي وقت وجوده في هيديرسفيلد الإنجليزي.

وطالب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه بضرورة التركيز في المرحلة المقبلة من عمر منافسات الدوري المصري، والتي تشهد ضغط المباريات وخوض لقاء كل 72 ساعة، وأن كل اللاعبين سيكونون متاحين للاعتماد عليهم في المرحلة المقبلة ولا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، والاجتهاد في التدريبات هو شرط دخول قائمة المباريات والمشاركة بشكل أساسي.