شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات الأهلى والاتحاد السكندرى × 30 معلومة قبل مباراة الليلة.. الأحمر يتفوق في 82 لقاء.. الصدام الأول أخضر والأخير أحمر.. السداسية أكبر فوز.. 4/4 المباراة الأمتع.. وكولر يفتش عن مواصلة الانتصارات للصعود للقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء الذى يجمع فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مع الاتحاد السكندري على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

1_حقق الاهلى فوزاً على فاركو بهدفين مقابل هدف في المباراة الأخيرة بالدوري، بينما في أخر ظهور بالدوري خسرالاتحاد السكندري أمام الزمالك بثنائية نظيفة.

2_ يحتل الاهلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 17هدفاً.

3_في المقابل يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 32 هدف.

3_ تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 32.30 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية للاتحاد السكندري 6.85 مليون يورو.

4_122 مباراة جمعت الاهلى والاتحاد السكندري فى مسابقة الدوري، حقق الأهلى 82 فوزاً وسجل 212 أهداف مقابل 16 انتصاراً و71 هدفاً للاتحاد، و24 تعادلا آخرها بدون أهداف فى الجولة 27 الموسم قبل الماضي.

5_يتربّع حسام حسن على عرش هدافى مواجهات الفريقين برصيد 12 هدفاً، سجل جميعها بالقميص الأحمر فى شباك الاتحاد، ثم عماد متعب برصيد 5 أهداف، بينما هداف الاتحاد هو محمد دياب العطار "الديبة" برصيد 8 أهداف.

6_خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 102 مباراة فاز فى 70 لقاءً، وتعادل فى 22 مباراة، وتلقى 10 هزائم، وسجل لاعبوه 192 هدفاً وتلقت شباكه 68، وخرج بشباك نظيفة فى 59 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام بلدية المحلة بنتيجة (5-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودي صنداونز (5-2) وتوج كولر مع الأهلى بسبعة بطولات هى السوبر المحلى "ثلاثة مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرة" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.

7_يملك طارق العشرى المدير الفني للاتحاد السكندري ثلاث بطولات توج بها مع حرس الحدود، هى كأس مصر موسم 2009 على حساب إنبى 4-2 بركلات الجزاء، والسوبر المحلى موسم 2009 عقب تغلبه على الأهلى بهدفين نظيفين، وأخيراً الحصول على لقب كأس مصر موسم 2010 بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء، عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

8_لعب طارق العشرى 28 مباراة أمام النادى الأهلى فى الدورى مع أندية حرس الحدود وإنبى والمصرى ووادى دجلة والمقاولون والطلائع وسموحة، وفاز العشرى مرتين على الأهلى فى الدورى، وخسر 19 مرة وتعادل 7 مرات.

9_توج طارق العشرى بكأس السوبر المصرى على حساب الأهلى موسم 2009- 2010، بعد الفوز مع حرس الحدود بثنائية نظيفة، قبل أن يعود ويتوج مع نفس الفريق ببطولة كأس مصر على حساب الأهلى أيضا بركلات الترجيح 6-5، موسم 2009- 2010.

10_استطاع العشرى من تحقيق الفوز على الأهلى وهو يقود الحدود فى مناسبتين خلال بطولة كاس مصر الأولى كانت موسم 2008 / 2009، حيث أخرجه من دور الـ16 من كأس مصر وثانية فى نهائى الكأس موسم 2009 / 2010 فى المباراة التى انتهت بضربات الجزاء الترجيحية 6-5.

11_تمكن طارق العشرى من تحقيق الانتصار على الأهلى عندما كان مدرباً لنادى أهلى بنغازى الليبى، حيث تمكن من إخراجه من دور 32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا موسم 2014/2013، حيث حقق الانتصار فى المباراتين الذهاب والعودة وانتقل المارد الأحمر الى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتمكن من حصد اللقب لأول مرة فى تاريخ الكرة المصرية بهدف عماد متعب الشهير.

12_استطاع العشرى خلال قيادته الفنية لنادى إنبى من تحقيق الفوز الاول له على الأهلى فى الدورى، وذلك بهدف نظيف فى موسم 2014 / 2015، ثم حقق فوزه الثانى على الاهلى حينما كان مديراً فنياً لطلائع الجيش بهدف دون رد فى 27 أغسطس 2022.

13_قاد العشرى الطلائع في كأس مصر العام قبل الماضي أمام المارد الاحمر، وتعادلا 1-1 وفاز الأهلي بركلات الترجيح 3-2.

14_قاد العشرى سموحة للتعادل السلبى مع الاهلى بدوري الموسم الماضى ثم خسر مع الفريق السكندري من المارد الاحمر فى كأس مصر 3-1 .

15_انتهت أخر مباراة جمعت العشري ضد الاهلى بخسارة المدرببأربعة أهداف مقابل هدف وذلك في الدور الأول بالدوري.

16_تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاتحاد السكندري في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

17_تأسس الأهلى عام 1907 وشارك فى كل مواسم الدورى منذ بدايته عام 1948

18_تأسس الاتحاد السكندرى سنة 1914 ويشارك فى الدورى للمرة الـ61 فى تاريخه.

19_توج الأهلى بدرع الدورى 43 مرة، آخرها فى المواسم الخمسة الأخيرة قبل تتويج الزمالك بالدوري الموسمين الماضيين.

20_ المركز الثالث أفضل إنجازات الاتحاد فى الدورى وحققه مرتين آخرها موسم 1981 – 1982.

21_ أحرز أحمد مكاوى أول أهداف الأهلى فى الدورى فى شباك الاتحاد السكندرى وقاد فريقه للفوز (5 – 0) بتاريخ 24 أكتوبر 1948.

22_سجل الحاج شتا أول أهداف الاتحاد بالدورى فى شباك الإسماعيلى وخسر فريقه (1 – 3) بتاريخ 24 أكتوبر 1948

23_ حسام حسن على رأس قائمة هدافى الأهلى فى الدورى برصيد 109 أهداف.

24_محمد دياب العطار "الديبة" هو الهداف التاريخى للاتحاد برصيد 81 هدفاً ثم أحمد سارى وعيد أحمد وعبد الفتاح الجارم برصيد 40 و38 و36 هدفاً على الترتيب.

25_أول مواجهة جمعت الفريقين بالدورى كانت فى الموسم الأول 1948-1949 وبالتحديد فى التاسع من يناير عام 1949 بالإسكندرية، وفاز فيها الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف، وسجل ثنائية الأخضر سعد راشد، فى حين أحرز أحمد مكاوى هدف الأحمر الوحيد.

26_ يعد فوز الأهلى بنتيجة (6 / 0) بملعب الإسكندرية على فريق الاتحاد بالدورى موسم 2005-2006 الأكبر

27_ ثلاثى الأهلى السابقين عصام الحضرى وهادى خشبة وأسامة عرابى هم الأكثر مشاركة فى مباريات الأهلى ضد الاتحاد السكندرى وخاضوا 22 مباراة أمام "زعيم الثغر".

28_أكبر تعادل بين الفريقين واللقاء الأمتع كان بنتيجة 4-4 وتحقق فى موسم 1954/55 وأحرز للأهلى فتحى خطاب وأحمد مكاوى وتوتو (هدفين) بينما أحرز للاتحاد الديبة (هدفين) وسعد راشد وأمين إبراهيم.

29_آخر لقاء بين الطرفين ببطولة كأس مصر بتاريخ 1 ديسمبر الماضى، وقلب خلاله الأهلي تأخره بهدف الإيفواري رزاق سيسه لفوز بثنائية محمد مجدي "أفشه" وحمدي فتحي.

30_أكبر فوز لزعيم الثغر على الاهلى فكان في موسم 2014-2015، بنتيجة 4-1. وجاءت أهداف الاتحاد عن طريق الإثيوبي أوميد أوكري، محمد حمدي زكي، محمد فيليكس، ورامي عادل، بينما سجل هدف الأهلي الإثيوبي صلاح الدين سعيد.