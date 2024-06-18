9 لاعبين في الاهلي خارج الخدمة عن مباراة الاتحاد

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي الإطاحة بخمس لاعبين جدد قبل ساعات من خوض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها مساء الليلة.

ويغيب عن الاهلي في مباراة اليوم كل من علي معلول لإصابته بقطع في وتر أكيلس، فيما يغيب وسام أبو علي لإصابته على مستوى الكاحل، ويغيب بيرسي تاو لإصابته في العضلة الخلفية، كما يغيب مصطفى مخلوف لإصابته بكسر على مستوى الوجه.

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وقرر كولر استبعاد خمس لاعبين جدد قبل ساعات من مباراة الاتحاد السكندري وهم محمود متولي وحمزة علاء وكريم الدبيس وكريستو وخالد عبد الفتاح، وذلك لأسباب فنية.

ويتوقع أن يأتي تشكيل الاهلي المتوقع لمباراة الاتحاد السكندري كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد- محمد عبد المنعم- ياسر إبراهيم- محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية- أحمد نبيل كوكا- إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات- محمود عبد المنعم كهربا- أحمد عبد القادر.