قرار عاجل في الزمالك ضد عواد  

قرر مسئولو نادي الزمالك توقيع عقوبة مالية كبيرة على محمد عواد، حارس الفريق الأول وذلك بعد الأزمة التي افتعلها في مباراة المصري البورسعيدي أمس.

وتلقى الزمالك الهزيمة أمس من المصري البورسعيدي بهدفين لهدف، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

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وقرر عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالفريق الأبيض توقيع عقوبة مالية كبيرة على محمد عواد بخصم 25% من راتبه، وذلك بعد دخوله في مشادة مع حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك، خاصة بعد تلقيه الهدف الثاني في مباراة المصري أمس.

وتدخل لاعبو الزمالك لفض الاشتباك بين عواد وعبد المجيد، خشية أن تتطور الأمور ويحدث اشتباك بينهما في مباراة الأمس على مسمع ومرأى الجميع.

ويسود اتجاه داخل الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة جوزيه جوميز بإبعاد محمد عواد عن مباراة الزمالك وفاركو القادمة، والمقرر لها يوم 21 يونيو الجاري.

وكان محمد صبحي قد اشتكي من الإصابة في ظهره أثناء الإحماء قبل المباراة، ليتم الدفع بمحمد عواد أساسيًا في المباراة بدلًا منه.