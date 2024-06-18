صدمة في فرنسا بسبب مدة غياب مبابي عن يورو 2024

تلقى المنتخب الفرنسي صدمة بسبب مدة غياب كيليان مبابي عن منتخب بلاده في يورو 2024، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها أمس في مباراة النمسا.

وتعرض مبابي للإصابة في الوجه، حيث غادر ملعب المباراة كبديل، ليحقق زملاءه الفوز في المباراة الأولى بهدف دون رد على حساب النمسا.

وحسب قناة “بي إن سبورتس” فإن مبابي خضع لجراحة عاجلة في وجهه، وسيغيب عشرة أيام على الأقل عن منتخب فرنسا في اليورو.

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ويعد منتخب فرنسا أحد أقوى المرشحين لتحقيق لقب كأس الأمم الأوروبية هذا العام، لما يضمه من لاعبين مميزين أمثال كانتي ومبابي.

وخسر منتخب فرنسا نهائي كأس العالم الأخير أمام نظيره الأرجنتين بركلات الجزاء الترجيحية، في البطولة التي احتضنتها قطر.

يُذكر أن مبابي كان قد انضم إلى نادي ريال مدريد الإسباني قبل أيام قليلة، قادمًا من صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.