كهربا في الهجوم.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على الاتحاد السكندري، مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

وتقام مباراة الاتحاد السكندري والأهلي، في السابعة مساء اليوم، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وتنقل على قناة أن تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة.

ومن المتوقع أن يبدأ مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: هاني، عبد المنعم، ياسر إبراهيم، عمر كمال

خط الوسط: مروان عطية، أحمد كوكا، إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات، محمود كهربا، رضا سليم

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