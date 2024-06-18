"بقينا أضحوكة".. ميدو يطالب باستقالة لجنتي الحكام والمسابقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

طالب أحمد حسام "ميدو" لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، باستقالة لجنتي التحكيم والمسابقات، عقب أحداث مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي مساء أمس، والتي انتهت بهزيمة الأبيض 2-1.

وقال ميدو في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "ما يحدث غير لائق، ويجب أن يكون للجنتي الحكام والمسابقات دورا، كذلك يجب أن يكون هناك تحرك أقوى من البيانات وأدعم مجلس إدارة نادي الزمالك وأحيهم على البيان وتوقيته ولكنه غير كافي، يجب أن يكون هناك تحرك رسمي واجتماع فوري".

وأضاف: "نادي الزمالك لا يجب أن يصمت على هذا الأمر، وهل يوجد تعمد أن الزمالك لا يفوز، أخطاء تحكيمية متعمدة ضد الزمالك لمصلحة من؟، لمصلحة من انعدام المنافسة؟، أطالب باستقالة لجنتي الحكام والمسابقات "بقينا أضحوكة" الشعوب العربية بفضل عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وأعوانه".

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