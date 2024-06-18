"هبطلك كورة".. ميدو يكشف واقعة بين لاعب الزمالك وأحد الحكام في لقاء المصري البورسعيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف أحمد حسام "ميدو" لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، واقعة حدثت بين أحد لاعب الأبيض وحكم الراية، في مباراة الفريق ضد المصري البورسعيدي مساء أمس، وانتهت بفوز الأخير 2-1.

وقال ميدو في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "لماذا الحكام لديها نية أن الزمالك لا يفوز لصالح من؟، أنا ضد تصرف جوميز مع الحكم الرابع ولكن المدرب واللاعبين بني آدميين، وفيه لاعب كبير في نادي الزمالك، حكم الراية هدده وقال له "هبطلك كورة"، نصاً: "أسكت هبطلك كورة".

وخسر الزمالك من المصري البورسعيدي في الدوري المصري، بنتيجة 2-1، وشهدت المباراة حالة جدل حول ركلة جزاء الأبيض التي سددها زيزو لكنها ارتطمت بالعارضة ولمست خط المرمى، وكان قرار أحمد الغندور حكم المباراة، عدم احتسابها هدفا.

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