شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة اللقاء الذى يجمع فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مع الاتحاد السكندرى على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

س: ما ترتيب الأهلى والاتحاد السكندري بالدوري المصري؟ ج:يحتل الاهلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في مثلها وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.

س: من حكم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري؟ ج:أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مهمة إدارة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، لطاقم تحكيم مكون من، طارق مجدى.. حكم ساحة، حكمان مساعدان.. أحمد توفيق ومصطفى حسن، حكم رابع.. وائل فرحان، وحكام الفيديو.. محمد عادل وشريف عبد الله.

س: ماذا قدم كولر مع الأهلي قبل مواجهة الليلة؟ ج:خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 102 مباراة فاز فى 70 لقاءً، وتعادل فى 22 مباراة، وتلقى 10 هزائم، وسجل لاعبوه 192 هدفاً وتلقت شباكه 68، وخرج بشباك نظيفة فى 59 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام بلدية المحلة بنتيجة (5-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودي صنداونز (5-2)، وتوج كولر مع الأهلى بسبعة بطولات هى السوبر المحلى "ثلاثة مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرة" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.

س: ما تاريخ مواجهات الأهلي والاتحاد؟ ج:122 مباراة جمعت الفريقين فى مسابقة الدوري، حقق الأهلى 82 فوزاً وسجل 212 أهداف مقابل 16 انتصاراً و71 هدفاً للاتحاد، و24 تعادلا آخرها بدون أهداف فى الجولة 27 الموسم قبل الماضي.

س: ما نتيجة آخر مواجهة جمعت الفريقين؟ ج:تغلب النادي الأهلي على الاتحاد السكندري في المواجهة الأخيرة التي جمعت الفريقين بالدور الأول من الدوري بأربعة أهداف مقابل هدف، والتي أقيمت في السابع من مايو الماضي.