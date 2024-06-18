شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستعيد خدمات ميدو جابر أمام سيراميكا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى خدمات لاعبه ميدو جابر أمام سيراميكا المقرر لها الأحد المقبل بالجولة 27 فى الدورى، وذلك بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التى تعرض لها اللاعب عقب تعرضه للطرد فى مباراة المصرى ومودرن فيوتشر فى الجولة 25 بالدورى.

وغاب ميدو جابر عن مباراة المصرى الماضية أمام الزمالك والتي جمعت الفريقين بالأمس على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة 26 بالدوري وانتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف.

وقرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، صرف مكافأة مادية خاصة لثنائي الفريق، محمد الشامي وفخر الدين بن يوسف لاعبا الفريق، وذلك من جيبه الخاص، عقب تسجيلهما هدفي الفوز على الزمالك في الدوري.

من ناحية أخرى تأكد غياب الثنائي سمير فكري وأمادو با لاعبي خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة أمام سيراميكا، وجاء ذلك بعد حصول الثنائي على الإنذار الثالث خلال مباراة الزمالك.

ويحتل النادي المصري المركز الثاني فى مسابقة الدورى برصيد 42 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز المصرى فى 12 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.

واختارت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم محمد الشامي مهاجم النادي المصري، رجل مباراة المصري والزمالك، وذلك بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه في شباك الزمالك.