7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها على ماهر يصرف مكافأة خاصة للشامى وفخر الدين بن يوسف بعد الفوز على الزمالك ،كواليس اعتراض عبد الله السعيد فى لقاء المصرى وسر الإنذار المتعمد.

كواليس اعتراض عبد الله السعيد فى لقاء المصرى وسر الإنذار المتعمد

كشف مصدر مقرب من عبد الله السعيد لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك سبب نرفزة اللاعب خلال استبداله فى مباراة المصرى البورسعيدى التى جمعتهما أمس الاثنين، وانتهت بفوز المصرى بنتيجة 2 - 1. قرر على ماهر المدير الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى صرف مكافأة مادية خاصة لثنائى الفريق محمد الشامى وفخر الدين بن يوسف، من جيبه الخاص، عقب تسجيلهما هدفى الفوز على الزمالك فى الدورى.

ينتظر رمضان صبحى صانع ألعاب بيراميدز، جلسة الاستماع الثانية من لجنة المنشطات، وذلك لحسم مصيره خلال الفترة المقبلة من المشاركة بعد إيقافه بسبب أزمة المنشطات.

يبدأ وسام أبوعلي مهاجم الأهلي خلال اليومين المقبلين مرحلة جديدة من مراحل التأهيل من إصابته الأخيرة التي تعرض لها في أربطة الكاحل ومشط القدم . تمهيداً لعودته لتدريبات الفريق الجماعية.

24 ساعة تفصل المصرى عن حسم قضية البدوى للمشاركة بالكونفدرالية

يسابق مسئولو النادى المصرى الزمن لإنهاء قضية مستحقات التونسى رامى البدوى، والتى تصل إلى قرابة النصف مليون دولار، من أجل إنهاء القضايا العالقة بالفيفا للمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.