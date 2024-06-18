ميدو: الحكم المساعد قال للاعب الزمالك «هبطلك كورة»

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن مواجهة الفارس الأبيض أمام المصري البورسعيدي، أمس الإثنين، والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف، والتي شهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا.

وعقب المباراة، أصدر الزمالك بيانًا رسميًا اعترض خلاله على الأداء التحكيمي في اللقاء، مشددًا على ضرورة التحقيق مع الطاقم الذي قاده الدولي أحمد الغندور.

وعبر حسابه الخاص بمنصة "انستجرام"، قال ميدو في تصريحات مصورة: "أتمنى ألا يتم اعتبار كلامي وكأنه انتقاص من مجهود فريق نادي المصري بقيادة علي ماهر، نبارك لجماهير المصري الفوز على الزمالك".

وأضاف ميدو: "ولكن أحداث مباراة الزمالك والمصري شهدت أخطاءً تحكيمية فجة ومتكررة ضد الأبيض هذا الموسم ولا يمكن السكوت عنها، نتحدث عن حكم يسعى منذ الدقيقة الأولى لربط لاعبي الزمالك بانذارات وحديث معهم بطريقة ليست جيدة، تواصلت بالفعل مع لاعبين كبار في الفريق وأكدوا أن حديثه لا يليق أن يتحدث به مع لاعبين درجة ثانية أو ثالثة".

وتابع مهاجم منتخب مصر السابق: "البعض يقول أنظر كيف تحدث عبد الله السعيد مع الحكم، فالسؤال هنا، هل عمركم رأيتم السعيد بأخلاقه العالية وهدوءه وخبراته، خرج عن شعوره مع حكم، لم أرى ذلك طوال عمري، فهذا دليل على أن لاعبي الزمالك وصلوا لمرحلة من الشعور بالظلم وسوء المعاملة لم يتعرضوا لها من قبل".

وأكمل: "أرى أن ضربة الجزاء هدف، وحكم الـvar محمود البنا أحرج أن يستدعي الحكم أحمد الغندور مرتين في لعبة واحدة بعد استدعاءه لركلة الجزاء الواضحة والصريحة التي رأها حكم الساحة وحامل الراية ولم يحتسبها، ثم تم احتسابها رغمًا عنه، ولكن دائمًا ما يقلل أداء الحكام أن لديهم حسابات".

وواصل نجم روما وتوتنهام السابق: "باهر المحمدي دخل منطقة الجزاء مبكرًا واشترك في إبعاد الكرة وهذا ما يجبر الحكم على إعادة الركلة، البنا لم يستدعي حكم الساحة لإعادة النظر في الهدف ولا اشتراك المحمدي، إذًا هناك تعمد لعدم عودة الزمالك للمباراة، ما يحدث لا يليق ويجب أن يراجع مسؤولي الحكام والمسابقات أنفسهم".

وقال: "يجب أن يكون هناك تحرك أقوى من البيانات وأدعم مجلس إدارة الزمالك ولكن تلك البيانات لا تكفي يجب أن يكون هناك تصعيد واجتماع مع اتحاد الكرة، يجب أن نعلم لماذا بدأ الحكام المباراة وهم لديهم نية مبيتة لعدم فوز الزمالك، وهل أسلوب التهديد والإرهاب هو الوحيد الذي يصلح مع نظام الكرة في مصر!؟ بالتأكيد أنا ضد تصرف جوزيه جوميز مع الحكم الرابع، ولكن هؤلاء بشر والجميع يرى ما يحدث".

كما كشف ميدو عن تعرض أحد نجوم الزمالك للتهديد من قبل حكم الراية بإنهاء مسيرته، حيث قال للاعب "اسكت، هبطلك كورة".

وأضاف ميدو: "نحن نتحدث عن حكام دوليين ولا يليق أن يسكت الزمالك عما يحدث، هل هناك تعمد لعدم فوز الزمالك؟ نعاني منذ سنوات وفي هذه السنة تعرضنا للأخطاء التحكيمية المتعمدة ضد نادي الزمالك في ثلاثة أو أربع مباريات، لمصلحة من؟".

وأكد لاعب الزمالك السابق: "يجب استقالة لجنة الحكام ولجنة المسابقات، نحن في دوري غير منتظم بشكل لم أراه في التاريخ، إلى متى سيستمر عامر حسين، الدوري المصري أصبح أضحوكة الدول العربية بفضل عامر حسين وأعوانه".

ولفت: "فريق الزمالك كان سيئًا، بعض اللاعبين كانوا دون المستوى وجوميز يجب أن يراجع نفسه ويجب استبعاد محمد عواد من المباريات المقبلة لأنه السبب الرئيسي في اهتزاز دفاع الفريق، حتى إذا شارك حارس مرمى صغير السن بالمواجهات المقبلة، عواد لا يصلح أن يكون حارسًا لمرمى نادي الزمالك، ليس على المستوى الفني فقط ولكن بسبب شخصيته، وأحيي عبد الواحد السيد على خصم 25% من عقده".

وشدد ميدو: "من حق عواد أن يفعل ما فعل، خاصة بعد ما سمعنا المشرف العام على الكرة يؤكد أن النادي سيجدد تعاقده، لماذا نجدد له؟ لكي يصيبنا بأمراض الضغط والسكر، ما فعله مع حسام عبد المجيد لا يليق ولا يمكن أن يفعله مع حمزة المثلوثي أو عمر جابر أو أيًا من اللاعبين الكبار، وهذا أكبر دليل أن شخصيته غير متزنة، ولا يصلح أن يكون حارس مرمى الزمالك أو حارس دولي".

وأضاف: "البعض داخل مجلس إدارة نادي الزمالك يستغل منصبه من أجل الاستفادة المادية الشخصية ولن أتحدث عن التفاصيل في الوقت الراهن، ولكن في وقت ما يجب أن نفتح تلك الملفات".

واختتم ميدو تصريحاته قائلا: "الزمالك يضم لاعبين لا يستحقون اللعب في الزمالك، ويجب رحيلهم، لن ينصب علينا أحد بصفحات سوشيال ميديا ودائمًا سنقول الحقيقة لمصلحة النادي ولكننا لن نخون الأمانة حتى وإن كنا لسنا في مناصب".