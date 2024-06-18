سموحة يحقق فوزاً درامياً على الداخلية بالدوري ويقفز للمربع الذهبي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق سموحة فوزاً دراميا على نظيره الداخلية بثلاثية مقابل هدفين ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب منافسات الجولة ٢٦ من الدوري الممتاز.

تقدم سموحة بالهدف الاول عبر لاعبه حسام حسن في الدقيقة ١٣ ، قبل أن يخطف شريف دابو ، هدف التعادل للداخلية مع الوقت البديل للشوط الأول.

ثم تقدم كريم يحيي بالهدف الثاني للداخلية من ركلة جزاء عند الدقيقة ٤٨.

وعند الوقت الضائع سجل حسام حسن هدف التعادل لسموحة ، قبل أن ينجح جونيور اجايي في تسجيل ثالث اهداف سموحة والفوز باللقاء.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد سموحة إلى 38 نقطة في الترتيب الثالث ، بينما احتل الداخلية الترتيب الثامن عشر والاخير.