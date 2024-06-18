بطل بلغاريا يكشف حقيقة اهتمام الاهلي بمهاجم منتخب سويسرا

كشف نادي لودوجوريتس البلغاري، حقيقة اهتمام النادي الاهلي بضم لاعبه ومهاجم منتخب سويسرا، كوادو دواه، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويلعب دواه، حاليًا مع منتخب بلاده سويسرا، في بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024، بل ونجح اللاعب في تسجيل هدف في المباراة الأولى أمام المجر في دور المجموعات.

وانتشرت تقارير صحفية خلال الأيام القليلة الماضية بأن المهاجم السويسري دواه، قد عاد على رادار الأهلي من جديد وهناك موافقة من كولر لضمه إلى الأهلي وذلك قبل أسبوعين من بداية يورو 2024.

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وقل المدير الفني لنادي لودوجوريتس، عن اهتمام الاهلي بالمهاجم السويسري، إنه لم يصلنا أي شيء من النادي المصري بشأن دواه حتى اللحظة.

وأكد خلال تصريحات صحيفة، أنه سيتم النظر في أي عروض رسمية يتلقاها نادي لودوجوريتس ومناقشة الأمر مع اللاعب المعني، وبعد ذلك سيتم اتخاذ القرار المناسب والنهائي للنادي واللاعب.