رسميًا: مبابي يغيب عن مواجهة هولندا في يورو 2024

تلقى منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، ضربة قوية بعد تأكد غياب مهاجمه ونجمه كيليان مبابي، عن مواجهة هولندا، في الجولة الثانية من دور المجموعات بـ”يورو 2024″.

وشهدت مباراة فرنسا والنمسا، يوم أمس الاثنين، تعرض مبابي إلى إصابة قوية في الأنف بعد الاصطدام بأحد لاعبي المنافس، ليسقط على الأرض غارقًا في دمه بعد هذه الكرة.

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سيغيب قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي عن مواجهة هولندا في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة ضمن منافسات بطولة أمم أوروبا 2024.

وانتهي اللقاء بين فرنسا والنمسا، بفوز الديوك بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

الجدير بالذكر أن كيليان مبابي كان قد انضم إلى نادي ريال مدريد الإسباني قبل أيام قليلة، قادمًا من صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة مدتها خمس سنوات.