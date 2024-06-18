كاس تنصر بيراميدز على اتحاد الكرة وتقرر وقف عقوبة الشيبي

أرسلت المحكمة الرياضية الدولية “كاس”، خطابًا رسميًا إلى نادي بيراميدز، تبلغه بوقف تنفيذ عقوبة إيقاف محمد الشيبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن إيقاف محمد الشيبي لمدة 6 مباريات، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية، بسبب لجوئه إلى القضاء المدني في قضيته مع حسين الشحات.

وكشف نادي بيراميدز في بيان رسمي: “أقرت كاس بأحقية الشيبي في اللجوء إلى القضاء المدني، للبت في واقعة تعدي الشحات عليه، حيث أقرت برفع الإيقاف عنه.

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وأشار بيراميدز إلى أن كاس أصدرت قرارًا برفع الإيقاف عن الشيبي، بعد 24 ساعة فقط من لجوء بيراميدز لها، للحفاظ على حقوق لاعبه.

وقررت كاس رفع عقوبة الشيبي لحين البت في الاستئناف المقدم من لاعب بيراميدز ضد عقوبته.

بيراميدز كان قد تقدم بطلب من الجبلاية للحصول على إفادة رسمية بتعليق إيقاف الشيبي، ليحق للاعب المشاركة في المباريات لحين الفصل في التظلم المقدم منه.