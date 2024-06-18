تشكيل الاهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، تشكيل الأحمر لخوض مواجهة الاتحاد السكندري، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه الاهلي نظيره الاتحاد السكندري، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبدأ أحداث مباراة الاهلي ضد الاتحاد السكندري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.

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وضم تشكيل الاهلي لمواجهة الاتحاد السكندري كل من:

في حراسة المرمى.. محمد الشناوي

خط الدفاع.. محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، عمر كمال ، أكرم توفيق

الوسط.. كريم فؤاد، مروان عطية ، إمام عاشور، حسين الشحات ، أحمد عبدالقادر

الهجوم.. محمود كهربا

ويدخل الاهلي المباراة محتلًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز السادس برصيد 36 نقطة.