الهلال يعلن خضوع نجمه لعميلة جراحية.. والكشف عن مدة غيابه

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء، عن خضوع لاعبه الدولي البرازيلي مالكوم فيليب، لعملية جراحية في الركبة، بعد إصابته في الوتر الرضفي.

وقال نادي الهلال السعودي، عبر حسابه على منصة “إكس”: “خضع اللاعب البرازيلي، مالكوم فيليب، لعملية جراحية تكللب بالنجاح، وذلك نظير تعرضه لإصابة في الوتر الرضفي للركبة”.

وأضافت: “أشرف على العملية الدكتور ليمبينين، بمتابعة مباشرة من الجهاز الطبي للفريق”.

وبحسب صحيفة الرياضية، قالت: “الهلال يعلن خضوع البرازيلي مالكوم لاعب الفريق الأول لكرة القدم لجراحة نظير إصابة الوتر الرضفي للركبة وحاجته للتأهيل والعلاج من 6-8 أسابيع”.

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وكان الهلال قد حقق لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، بعدما حصد 96 نقطة بفارق 14 نقطة عن النصر صاحب الوصافة.

فيما حصد الهلال لقب كأس السوبر السعودي، بالإضافة إلى كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، مؤخرًا على حساب النصر، خلال الموسم المنصرم.