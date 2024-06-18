"اتكسف وغصب عنه".. ميدو يعلق على أحداث مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق أحمد حسام "ميدو" لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، على أحداث مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، التي انتهت بهزيمة الأبيض 2-1.

وقال ميدو في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "قبل كل شيء علي ماهر والمصري البورسعيدي جيدين جدا، وهو من أفضل المدربين في الدوري المصري، ونحن كزملكاوية نحب بورسعيد، ولكن المباراة بها أخطاء تحكيمية فجة متكررة ضد الزمالك هذا الموسم".

وأَضاف: "الحكم من أول دقيقة يقيد لاعبي الزمالك بالإنذارات ويتحدث مع اللاعبين بشكل غير جيد، الحكام تتحدث مع لاعبي الزمالك بشكل لا يليق بأي لاعب سواء درجة ثانية أو الثالثة، ودائما يردد الناس رد الفعل، ويقولون أنظر عبدالله كيف تحدث مع الحكم، هل عمركم رأيتم اللاعب بأخلافه وهدوئه خرج عن شعوره مع حكم أو تحدث هكذا، هذا دليل على أن لاعبي الزمالك تعرضوا للظلم وسوء المعاملة بشكل غير مسبوق، وهذا ما صل السعيد لتصرفه مع أحمد الغندور".

وواصل: "الكرة هدف والبنا "اتكسف" يستدعي الغندور إلى تقنية الفيديو في لعبة واحدة، بعدما استدعاه في ضربة الجزاء الواضحة أمام الغندور وحكم الراية ولكنها لم تحسب حتى استدعاه البنا، الغندور حسب ضربة الجزاء "غصب عنه"، وركلة الجزاء باهر دخل منطقة الجزاء قبل تنفذيها، والقانون يقول إنه طالما اشترك في اللعبة يجب أن تعادل، ولكن البنا لم يعيد اللعبة ولم يستدعي الغندور إلى تقنية الفيديو ولم يقل له أنها هدف".

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