4 تغييرات.. تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر التشكيل الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري.

وشهد التشكيل 4 تغييرات عن تشكيل الفريق أمام فاركو، حيث لم يتواجد ياسر إبراهيم وكوكا ورضا سليم وموديست.

وجاء تشكيل المارد الأحمر لمواجهة الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - عبد المنعم - رامي ربيعة - عمر كمال.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - كهربا - عبد القادر.

وتقام المباراة في الجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز على ملعب برج العرب.

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