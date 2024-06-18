4 تغييرات.. تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر التشكيل الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري.
وشهد التشكيل 4 تغييرات عن تشكيل الفريق أمام فاركو، حيث لم يتواجد ياسر إبراهيم وكوكا ورضا سليم وموديست.
وجاء تشكيل المارد الأحمر لمواجهة الاتحاد كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: كريم فؤاد - عبد المنعم - رامي ربيعة - عمر كمال.
خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور.
خط الهجوم: حسين الشحات - كهربا - عبد القادر.
وتقام المباراة في الجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز على ملعب برج العرب.
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