شوبير يكشف مفاجأة بشأن أزمة الشيبي واتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف الإعلامي، أحمد شوبير، مفاجأة جديدة بشأن أزمة الشيبي واتحاد الكرة.

ونشر شوبير عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "المحكمة الرياضية الدولية (كاس) ترفض قرارات اتحاد الكرة المصري بالعقوبات ضد محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز".

وكان قد أعلن اتحاد الكرة إيقاف الشيبي لمدة 6 مباريات بسبب اللجوء إلى القضاء في واقعة حسين الشحات لاعب الأهلي.

ولجأ نادي بيراميدز للمحكمة الرياضية "كاس" بعد تعرضه للإيقاف وتضامنا مع الدعوى التي رفعها محاميه ضد الجبلاية في الثاني عشر من يونيو الجاري.

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