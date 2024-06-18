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شوبير يكشف مفاجأة بشأن أزمة الشيبي واتحاد الكرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف الإعلامي، أحمد شوبير، مفاجأة جديدة بشأن أزمة الشيبي واتحاد الكرة.

ونشر شوبير عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "المحكمة الدولية (كاس) ترفض قرارات اتحاد الكرة المصري بالعقوبات ضد محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز".

وكان قد أعلن اتحاد الكرة إيقاف الشيبي لمدة 6 مباريات بسبب اللجوء إلى القضاء في واقعة حسين الشحات لاعب الأهلي.

ولجأ نادي بيراميدز للمحكمة الرياضية "كاس" بعد تعرضه للإيقاف وتضامنا مع الدعوى التي رفعها محاميه ضد الجبلاية في الثاني عشر من يونيو الجاري.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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