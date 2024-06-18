اخبار الرياضه

تشكيل الأهلي أمام الاتحاد.. كهربا يقود الهجوم وعبد القادر أساسى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي أمام الاتحاد.. كهربا يقود الهجوم وعبد القادر أساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعي

الثلاثاء، 18 يونيو 2024 05:58 م

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، تشكيل الفريق لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة من مساء اليوم ،الثلاثاء، في الجولة الـ26 لبطولة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، محمد عبد المنعم ، أكرم توفيق ، عمر كمال عبد الواحد ، كريم فؤاد ، حسين الشحات، مروان عطية  ، إمام عاشور ، أحمد عبد القادر ومحمود عبد المنعم كهربا.

يحتل الأهلى المركز الخامس بجدول ترتيب برصيد 36 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً.

فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في مثلها وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.

ويُدير مباراة الأهلي والاتحاد السكندري الليلة طاقم تحكيم مكون من، طارق مجدى.. حكم ساحة، حكمان مساعدان.. أحمد توفيق ومصطفى حسن، حكم رابع.. وائل فرحان، وحكام الفيديو.. محمد عادل وشريف عبد الله.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا