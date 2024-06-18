شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى والاتحاد السكندرى قبل صدام الليلة؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

في السابعة مساء اليوم الثلاثاء تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد برج العرب، لمتابعة اللقاء المثير بين الأهلى والاتحاد السكندرى، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري، وهي المباراة التي يرغب خلالها المارد الأحمر في الفوز من أجل مواصلة الانتصارات المحلية لمواصلة الزحف نحو قمة الدوري والحفاظ على لقب البطولة المحلية.

ويحتل الأهلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً.

فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.



الاهلي والاتحاد

وتعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندري مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

وعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة فاركو التي فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف لضمان تحقيق انتصار جديد على الاتحاد ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.