شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن تلقى خطاب من المحكمة الرياضية الدولية بوقف عقوبة محمد الشيبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر نادي بيراميدز بيانا، قال فيه، إن المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، قررت إيقاف عقوبة المغربي محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، المفروضة عليه من اتحاد الكرة، والتي تنص على إيقافه لمدة 6 مباريات بسبب واقعة حسين الشحات لاعب الأهلي.

وأوضح النادي: "أقرت كأس بأحقية الشيبي في اللجوء إلى القضاء المدني، للبت في واقعة تعدي الشحات على لاعب بيراميدز، لتُلزم اتحاد الكرة برفع الإيقاف فوراً عن الدولي المغربي".



قرار المحكمة الرياضية بخصوص قضية الشيبي

وحسب بيان بيراميدز، أصدرت كاس قرارا برفع الإيقاف عن الشيبي، بعد 24 ساعة فقط من لجوء بيراميدز لها، للحفاظ على حقوق لاعبه، بعد تعرضه للإيقاف وتضامنا مع الدعوى التي رفعها محاميه ضد الجبلاية في الثاني عشر من يونيو الجاري.

وجاء قرار كاس ليصدم اتحاد الكرة الذي رفض خلال الساعات الماضية منح مسئولي بيراميدز خطابا يفيد بإيقاف عقوبة اللاعب لحين البت في الاستئناف المقدم من الشيبي ضد عقوبته.

وكان بيراميدز طلب من الجبلاية الحصول على إفادة رسمية من الجبلاية بتعليق إيقاف الشيبي، ليحق للاعب المشاركة في المباريات لحين الفصل في التظلم المقدم منه.