شكرا لقرائتكم خبر عن "دكة" الأهلي أمام الاتحاد ..طاهر ورضا سليم وموديست وأفشة والان مع تفاصيل الخبر

يجلس على دكة الأهلي في مباراة الإتحاد السكندري الليلة ، كل من : مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم - رضا سليم - أليو ديانج - عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – موديست – طاهر محمد وأحمد نبيل كوكا.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، تشكيل الفريق لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة من مساء اليوم ،الثلاثاء، في الجولة الـ26 لبطولة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، محمد عبد المنعم ، أكرم توفيق ، عمر كمال عبد الواحد ، كريم فؤاد ، حسين الشحات، مروان عطية ، امام عاشور ، أحمد عبد القادر ومحمود عبد المنعم كهربا.

يحتل الأهلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً.

فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في مثلها وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.

ويُدير مباراة الأهلي والاتحاد السكندري الليلة طاقم تحكيم مكون من، طارق مجدى.. حكم ساحة، حكمان مساعدان.. أحمد توفيق ومصطفى حسن، حكم رابع.. وائل فرحان، وحكام الفيديو.. محمد عادل وشريف عبد الله.