شكرا لقرائتكم خبر عن سموحه يحقق فوزا قاتلا في الدقيقة 90+8 على حساب الداخلية بنتيجة 3 / 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سموحه فوزاً هامًا على فريق الداخلية بنتيجة 3 / 2 في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى المصرى "دورى nile".

سجل هدف تقدم سموحة حسام حسن فى الدقيقة 13 من عمر اللقاء، وفى الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع سجل شريف دابو هدف التعادل لفريق الداخلية ، ومع بداية الشوط الثاني ينجح كريم يحيي في الدقيقة 49 من احراز هدف الداخلية الثاني من ضربة جزاء ، وينجح حسام حسن من أحراز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 90 ، قبل أن ينجح جونيور أجاي في إحراز هدف الفوز في الدقيقة 90+8 .

بهذا التعادل يرفع سموحه رصيده للنقطة 38 محتلا بهم المركز الثالث بينما يتوقف رصيد سموحه عند النقطة 15 في المركز الـ18 و الأخير لجدول الدوري المصري.