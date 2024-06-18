شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الإيقاف مرفوع عن الشيبي من 2 يونيو بعد تقدمه باستئناف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو اتحاد الكرة أنه سبق وتقرر رفع الإيقاف 2 يونيو الماضي، عن محمد الشيبي لاعب بيراميدز فور تقدم اللاعب باستئناف على عقوبة إيقافه 6 مباريات ، للجنة الاستئناف باتحاد الكرة برئاسة المستشار محمد عبده صالح.

تابع مسئولو اتحاد الكرة أن اتحاد الكرة أكد من قبل أحقية الشيبي في المشاركة مع ناديه بيراميدز في المباريات لحين الفصل في الأمر من قبل لجنة الاستئناف ، وهذا ما أكده اتحاد الكرة في خطاب رسمي لنادى بيراميدز باستفساره عن هذا الأمر يوم 12 يونيو ، وبالتالي قرار محكمة " كاس" بإيقاف عقوبة اللاعب مطابق لقرار اتحاد الكرة لحين الفصل في الاستئناف المقدم من اللاعب.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم قرر فى اجتماعه الطارئ إيقاف محمد الشيبى لاعب بيراميدز 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه، بسبب مخالفة اللوائح فى قضيته ضد حسين الشحات؛ إذ لجأ للقضاء الجنائى ضد لاعب الأهلى فى مسألة تخص كرة القدم.

وعاقبت محكمة جنح مدينة نصر حسين الشحات، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، لمدة 3 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، مع حرمانه من عضوية أى هيئة رياضية فى اتهامه بالتعدى على لاعب نادى بيراميذر محمد الشيبى.

تعود الواقعة لمباراة الأهلى وبيراميدز فى المباراة المؤجلة من الجولة 28 بالموسم الماضى من الدورى، ومع صافرة نهاية المباراة نشبت مشادة بين الشحات والشيبى وتطورت لصفع الأول اللاعب الثانى.

بعد المباراة قررت رابطة الأندية إيقاف الشحات مباراتين وتغريمه 20 ألف كما غرم الأهلى، لاعبه 500 ألف جنيه رفض الشيبى وناديه بيراميدز تلك العقوبات، وقرر اللاعب مقاضاة الشحات.

رد الأهلى بالتقدم بشكوى إلى اتحاد الكرة بأن الشيبى لجأ إلى المحاكم المدنية فى مخالفة للوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم.