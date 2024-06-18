المحكمة الرياضية الدولية تصدر قرارا بوقف عقوبة محمد الشيبي

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدرت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" قرارا بوقف عقوبة المغربي محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدز، والمفروضة عليه من اتحاد الكرة، والتي تنص على إيقافه لمدة 6 مباريات بسبب واقعة حسين الشحات لاعب الأهلي.

وأقرت المحكمة الرياضية الدولية بأحقية الشيبي في اللجوء إلى القضاء المدني، للبت في واقعة تعدي الشحات عليه، لتُلزم اتحاد الكرة برفع الإيقاف فوراً عن اللاعب المغربي.

وأصدرت "كاس" قرارا برفع الإيقاف عن الشيبي، بعد 24 ساعة فقط من لجوء بيراميدز لها، للحفاظ على حقوق لاعبه، بعد تعرضه للإيقاف وتضامنا مع الدعوى التي رفعها محاميه ضد الجبلاية في الثاني عشر من يونيو الجاري.

ويأتي قرار المحكمة الرياضية ليصدم اتحاد الكرة الذي رفض خلال الساعات الماضية منح مسئولي بيراميدز خطابا يفيد بإيقاف عقوبة اللاعب لحين البت في الاستئناف المقدم من الشيبي ضد عقوبته.

وطالب نادي بيراميدز الحصول على إفادة رسمية من الجبلاية بتعليق إيقاف الشيبي، ليحق للاعب المشاركة في المباريات لحين الفصل في التظلم المقدم منه.

واتخذ مسئولو اتحاد الكرة هذه الخطوة، تجنبًا للدخول في صدام جديد مع مسئولي الأهلي، كون الأخير هو من تقدم بشكوى ضد الشيبي لمخالفته اللوائح برفعه دعوى قضائية ضد الشحات، ليأتي قرار كاس كالصاعقة على مسئولي اتحاد الكرة.