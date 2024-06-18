كهربا يتقدم للأهلي على الاتحاد السكندري

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم النادي الاهلي بالهدف الاول على نظيره الاتحاد السكندري خلال اللقاء الجاري بينهما الان على ملعب برج العرب بالاسكندرية لحساب مواجهات الدوري الممتاز.

جاء الهدف في الدقيقة ٦٨ عن طريق كرة رأسية من محمود كهربا.

ويخوض الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - كريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق - أحمد عبد القادر - مروان عطية - حسين الشحات - إمام عاشور.

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم - رضا سليم - أليو ديانج - عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – موديست – طاهر محمد – أحمد نبيل كوكا.