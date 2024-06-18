مكافأة فورية للاعبي سموحة عقب الفوز على الداخلية

ياسر رشاد - القاهرة - قرر مجلس ادارة نادى سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر صرف مكافاة فورية للفوز عقب انتهاء صافرة المباراة التى أنتهت بفوز الموج الازرق على فريق الداخلية بنتيجة ٣-٢ فى وقت قاتل بقاضية النيجيري جونيور أجاى فى الدقيقة ٩٨ الى جانب ثنائية حسام حسن الذى فاز بقلب رجل المباراة

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد نادى سموحة الى ٣٩ نقطة ليقفز الى المركز الثالث حتى كتابة هذه السطور

يذكر ان مواجهة سموحة القادمة أمام فريق طلائع الجيش يوم السبت المقبل ٢٢ يونية الجارى فى السابعة مساءا بستاد جهاز الرياضة