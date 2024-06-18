شكرا لقرائتكم خبر عن شادي حسين يقود زد للتقدم على فاركو 1 / 0 في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة زد و فاركو بتقدم زد بهدف دون رد أحرزه شادي حسين في الدقيقة 34 ضمن مواجهات الجولة الـ26 للدوري المصري 2023 – 2024 .

يحتل فريق زد المركز الرابع في جدول الدوري برصيد 37 نقطة بينما يحتل فريق فاركو المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة.



ويبحث زد عن استعادة عروضه القوية ومواصلة الانتصارات في مباراة فاركو الليلة، والخروج بالثلاث نقاط للارتقاء في جدول الدوري، بعد الفوز الأخير الذي حققه أبناء مجدي عبد العاطي على الداخلية بهدفين مقابل هدف ، بينما يبحث فاركو تحقيق نتيجة إيجابية أمام زد اليوم للهروب من منطقة الهبوط إلى دوري المحترفين، حيث يتواجد في المركز الـ16 برصيد 21 نقطة.

وكان فاركو قد خسر في المباراة الأخيرة بالدوري أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف.