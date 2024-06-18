من هو ميكاوتادزه صانع التاريخ بأول هدف جورجي في بطولة أوروبا؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من باريس: نجح جورج ميكاوتادزه لاعب منتخب جورجيا في أخذ بلاده إلى دخول التاريخ الكروي بتسجيله أول هدف لجورجيا في ظهورها القاري الأول ببطولة أمم أوروبا، وفعلها الشاب المولود في فرنسا في مرمى الأتراك الأربعاء، وذلك خلال المباراة التي أقيمت بين المنتخبين في ختام منافسات الجولة الأولى ببطولة يورو 2024 المقامة حالياً في ألمانيا.

جورج ميكاوتادزه من مواليد 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2000، أي يبلغ 23 عاماً، هو لاعب كرة قدم محترف يلعب كمهاجم لنادي ميتز في دوري الدرجة الثانية الفرنسي .

وهو مواليد فرنسا لأبوين جورجيين من تبليسي عاصمة جورجيا ، ويلعب مع منتخب جورجيا الوطني في الوقت الراهن، وبدأ ميكاوتادزه اتخاذ خطواته الأولى في كرة القدم في جيرلاند قبل أن ينضم إلى أكاديمية أولمبيك ليون . في عام 2016، ثم انتقل إلى أكاديمية إف سي ميتز لكرة القدم.

الظهور الأول

ظهر ميكاوتادزه لأول مرة مع ميتز في خسارة 4–1 في الدوري الفرنسي أمام نيس في 7 كانون الأول (ديسمبر) 2019. ثم وقع أول عقد احترافي له مع ميتز والذي كان عبارة عن صفقة مدتها أربع سنوات .

أفضل لاعب

بحلول آذار (مارس) 2023، كان ميكاوتادزه أفضل هدافي الدوري، و اختاره الاتحاد الوطني للاعبين المحترفين (UNPF) أفضل لاعب في الشهر، كما تم اختياره ضمن فريق الأسبوع 6 مرات متتالية خلال هذه الفترة، وبنهاية الموسم كان هداف الدوري وأفضل لاعب .

مع ترقية ميتز إلى الدوري الفرنسي الممتاز في موسم 2023–24، حقق ميكاوتادزه بداية رائعة للموسم الجديد ، حيث سجل هدفين ضد مرسيليا وكليرمون وقدم تمريرة حاسمة في المباراة الافتتاحية ضد رين .

إلى أياكس

في 30 آب (أغسطس) 2023، أعلن نادي الدوري الهولندي أياكس عن توقيع ميكاوتادزه بعقد مدته خمس سنوات مقابل 16 مليون يورو، ومن المحتمل أن يرتفع إلى 19 مليون يورو مع الإضافات.

العودة إلى ميتز

في 4 كانون الأول (يناير) 2024، عاد ميكاوتادزه إلى ميتز، حيث وصل على سبيل الإعارة من أياكس حتى نهاية موسم 2023–24 ، و تضمنت الصفقة خيار الشراء، الذي تبلغ قيمته حوالي 10 ملايين يورو.

الظهور الدولي مع جورجيا

تلقى ميكاوتادزه أول استدعاء لمنتخب جورجيا من المدرب الفرنسي ويلي ساجنول في مارس 2021. وقال للصحافة إنه كان يحلم باللعب لجورجيا منذ طفولته، و في حزيران (يونيو) 2021، سجل هدفه الدولي الأول في مباراة ودية انتهت بالفوز 2–1 خارج أرضه على رومانيا.

في 26 آذار (مارس) 2024، تأهلت جورجيا لبطولة أمم أوروبا 2024 بعد فوزها على اليونان 4-2 بركلات الترجيح في التصفيات، وسجل 3 أهداف في 10 مباريات، ضد قبرص (مرتين) وهدف التعادل أمام النرويج خلال تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 لجورجيا .